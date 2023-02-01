Землетрясение является одним из опаснейших природных явлений с непредсказуемыми и зачастую катастрофическими последствиями.
Доказательством являются землетрясения, сильно ударившие по Турции и Сирии. Специалисты Института геологии и сейсмологии в Кишиневе ежедневно отслеживают ситуацию в районе и фиксируют все землетрясения независимо от магнитуды, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
Эксперты говорят, что ежедневно фиксируют десятки землетрясений, происходящих на большой глубине. Они теряют свою интенсивность и не ощущаются людьми.
"Опасность для территории Молдовы представляет только район Вранча, а именно те подкоровые землетрясения, очаг которых находится на глубине от 80 до 180 км, которые периодически могут генерировать сильные землетрясения и раз в 35-37 лет может произойти землетрясение, которое может принести разрушения в том числе и на территории Молдовы", - рассказал Игорь Никоара, директор Института геологии и сейсмологии Республики Молдова.
Специалисты отслеживают тектонические движения с помощью специального прибора, который регистрирует магнитуду свыше 2,5 по шкале Рихтера.
Устройство зафиксировало землетрясение, которое недавно потрясло Турцию и Сирию, а также те, что произошли в Румынии.
Золотое правило при землетрясении — сохранять спокойствие и научиться быстро реагировать.
"Мы должны отключить газ и электричество. При этом, после того, как реплика закончена, только тогда мы можем выйти из комнаты, а если она будет продолжаться, то расположиться под сплошным столом, под балкой, тоже сплошной, подальше от окон, зеркал и не под люстрами. У вас должен быть под рукой рюкзак, в котором есть документы, предметы первой необходимости, деньги, еда на 72 часа", - говорят представители Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.
Сильнейшее землетрясение в Молдове силой 7,4 балла по шкале Рихтера произошло 10 ноября 1940 г. с эпицентром в районе Вранча на глубине около 133 км.