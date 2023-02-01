Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ранее сообщала о прекращении поставок нефти по "Дружбе" в Польшу
Нефть из России стандартно поступает в Чехию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщило чешское информационное агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора чешских нефтепроводов MERO (МЭРО) Барбору Путцову.
"В Чехию прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" проходит по плану стандартным способом", - привело агентство слова Путцовой. Республика получает это энергетическое сырье по южной ветке трубопровода.
В декабре прошлого года начался запрет на импорт российской нефти в Евросоюз. Однако импорт по трубопроводу «Дружба», южное ответвление которого ведет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северное ответвление — в Польшу и Германию, освобожден от эмбарго.
Ранее, крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ранее проинформировала, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по "Дружбе".