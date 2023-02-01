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Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России

Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России

Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - "будут московиты, уральцы и другие". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

"Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. "Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", - добавил Путин, пишет ТАСС.

Глава российского государства сделал акцент на том, что "эти планы изложены на бумаге". Он добавил, что Россия в условиях выстраивания отношений старалась об этом "из как бы соображений партнерских, не говорить". "Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", - заявил Путин.

Президент также заявил, что единственная цель Запада - ликвидировать Россию в ее нынешнем виде.

"У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию", - сказал Путин. "И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - подытожил он.

Путин: Запад мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям. По словам президента, это нужно для того, чтобы "помыкать этими частями и поставить под свой контроль"

Запад мог бы только частями принять Россию в так называемую "семью цивилизованных народов", развалив страну на отдельные куски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

"И потом, [расскассировав Россию,] может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Путин назвал единство народа России главнейшим условием всех побед и достижений страны
По словам президента, "когда народ России сплочен, един, нам нет равных"

Народу России нет равных, когда он сплочен и един, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

В ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об итоге года с начала СВО глава государства сказал: "Единство нашего народа". Он напомнил, что говорил об этом и на концерте-митинге в Лужниках 22 февраля.

"И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", - убежден Путин.

России нужно обеспечивать свою безопасность и сохранять страну, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

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