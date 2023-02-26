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Инфляция замедлилась в 30 странах мира в 2022 году

Инфляция замедлилась в 30 странах мира в 2022 году

В 30 государствах мира по итогам прошлого года замедлилась инфляция. Более других это ощутили жители Венесуэлы. У них темпы подорожания снизились с 686% до 234%. Рекордные темпы снижения также показали Судан и Ливан. А в пятерку вошли еще Куба и Ангола.

Если говорить о странах «большой двадцатки», то темпы роста снизились только в Бразилии на 4,8 и в США на 0,6 процентного пункта. В Евросоюзе медленнее расти цены стали лишь в Испании. А на постсоветском пространстве – в Таджикистане (3,8 п.п.) и Грузии (4,1 п.п.), передает mk.ru

Лидером по разгону инфляции стало Зимбабве. За год показатель вырос с 61% до 244%. Второе место у Шри-Ланки, третье – у Аргентины. Также высокие показатели у Турции (+28%) и у Венгрии (+17%). Это данные национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН.
  • Сегодня, 10:14
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