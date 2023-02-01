В Молдове национальная полиция усиливает меры наблюдения и контроля на дорогах общего пользования. По всей стране будет патрулировать больше экипажей, сообщает Noi.md.
Генеральный инспекторат полиции обращает внимание на складывающуюся тревожную ситуацию по количеству дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования, повлекших за собой тяжелые травмы и человеческие жертвы.
«Основными причинами, приводящими к таким трагедиям, остаются превышение дозволенной скорости и скорость, не соответствующая условиям движения, безответственность, вождение в нетрезвом виде, рискованные обгоны, использование мобильного телефона за рулем, непредоставление преимущества пешеходам. С сожалением отмечаем, что превентивная коммуникация не приносит ожидаемых результатов и что водители больше боятся штрафа или лишения водительских прав, чем того, что за секунду могут лишить человека жизни", - отмечает цитируемый источник.
Полиция повторно обращается с призывом к ответственности и вниманию, а те, кто подвергает участников дорожного движения риску, будут наказаны по закону.
В связи с этим водителей призывают к надлежащему поведению при остановке полицейскими и выполнению их указаний.
В то же время была подтверждена идея о соблюдении всех правил дорожного движения, превентивном вождении, а также об исключении идеи о том, что «со мной ничего не может случиться» в качестве аспектов, которые должен реализовать каждый из тех, кто управляет транспортными средствами.
«Нет ничего важнее жизни. Соблюдайте правила дорожного движения и обнимите свою семью», — отмечает полиция.