Польское издание Fakt показало видеосюжет о визите президента США Байдена в Киев, а пользователи Сети, увидев эти кадры, заметили там "двойника" лидера Украины Владимира Зеленского. Этот мужчина появился в кадре, когда два президента шли по лестнице. По ней не стал подниматься некто, действительно похожий издалека на Зеленского, пишет life.ru.
"Почему нам показывают двух Зеленских?", "За двумя президентами стоит двойник Зеленского", — стали шутить комментаторы.
Одним пользователям сразу стало интересно выяснить, какой из "двух Зеленских" больше похож на настоящего, другие засомневались, а настоящий ли там Байден.
Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы.