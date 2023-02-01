Европейский Союз направил экспертов в Кишинев с целью выявить, какие шаги может предпринять страна для скорейшего разрешения кризиса безопасности, учитывая войну на границе. Об этом заявил на пресс-конференции посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс.
По его словам, для евросообщества существенна поддержка суверенитета и независимости республики. В этой связи глава дипмиссии отметил, что направленная сюда из Брюсселя гражданская миссия предоставит помощь в укреплении обороны, сообщает tv8.md.
"Для нас важно, чтобы страна укрепила свою устойчивость, и для этого мы предлагаем поддержку по нескольким направлениям. Мы имеем в виду способность защищать свои границы, поддерживать внутреннюю безопасность и укреплять оборонный сектор, который был слаборазвит в течение нескольких десятилетий", - сказал Янис Мажейкс, посол ЕС в Кишиневе.
С точки зрения посла Европейского Союза в Кишиневе, безопасность зависит не только от адекватного оснащения армии и полиции, но и от способности государственных институтов управлять ситуацией в стране. Ответ последовал после того, как ранее Майя Санду заявила о попавшей от СБУ информации о том, что Москва попытается дестабилизировать ситуацию в Республике. В этом смысле Европейский Союз рассматривает возможность создания гражданской миссии в нашей стране для поддержки и противодействия усилиям по вмешательству и дестабилизации.
"Это механизм, который Европейский союз имеет в нескольких государствах. Я не могу дать вам слишком много деталей на данный момент, потому что он все еще находится в стадии подготовки. Европейская комиссия совершила два визита для изучения потребностей страны в каких областях Молдове нужна помощь.
Последний визит был на прошлой неделе. После этого мы посмотрим, возможно, будут какие-то консультации по кибер-безопасности, о которых мы говорили ранее", - говорит Мажейкс.
Что касается пути вступления в Евросоюз, посол ЕС в Кишиневе считает, что спешка портит дело. По его мнению, дела идут так, как и должно быть для начала переговоров, которые могут занять несколько лет. Тем не менее, европейские представители видят хорошие результаты, в том числе в реализации судебной реформы. Следующим шагом является приведение молдавского законодательства в соответсвии со стандартами ЕС. (
"Часть этих реформ были разочарованием, медленными для значительной части населения Молдовы, но наш посыл — набраться терпения. Потому что, с нашей точки зрения, у вас есть только один шанс сделать это правильно. То есть, если в 2022 или 2023 году будут допущены ошибки, это может привести к плохим результатам", - отмечает посол.
Вчера парламентарии "Евронест", которые собрались в Кишиневе, проголосовали за резолюцию, в которой просят Европейскую комиссию и Совет ЕС предпринять необходимые шаги для ускорения начала переговоров, чтобы они начались не позднее конца 2023 года.