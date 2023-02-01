Президент ПМР Вадим Красносельский на еженедельном селекторном совещании с руководителями органов госвласти и управления остановился на ситуации по внешнему периметру Приднестровья
Открывая традиционное для утра понедельника селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления, Президент поздравил главу Государственной администрации Григориопольского района и города Григориополь Олега Габужу с 60-летием. Вадим Красносельский отметил личные и профессиональные качества юбиляра, подчеркнув, что город и район находятся под управлением достойного руководителя. «Вы умеете сплотить команду и выдаете хороший результат», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что это подтверждают как отчетные данные, так и отзывы жителей и гостей Григориопольского района, передает пресс-служба главы государства.
Участники селекторного совещания обсудили текущие рабочие вопросы. Упомянули проведенные накануне масленичные народные гуляния. Вадим Красносельский высоко оценил уровень их организации и нацелил на творческий подход и качественную подготовку культурно-массовых мероприятий в рамках предстоящего фестиваля Мэрцишор.
Президент проинформировал, что на сегодня запланировано подведение годовых итогов деятельности Каменского района. С отчетом выступит местный глава Владимир Бычков. Остальные руководители уже отчитались о проделанной в 2022 году работе, ее результатах и дальнейших планах.
Отдельно Глава государства остановился на ситуации по внешнему периметру Приднестровья. Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан. Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул Президент.