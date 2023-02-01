Moldovagaz напоминает конечным потребителям об истечении срока оплаты счета за газ, выставленного за январь 2023 года, а именно 15 февраля 2023 года для небытовых потребителей и 20 февраля 2023 года для бытовых потребителей.
Так, по состоянию на 22 февраля 2023 г. задолженность конечных потребителей за поставленный в январе этого года природный газ достигла 318,657 млн леев, в том числе небытовых потребителей – 64,829 млн леев, бытовых потребителей – 253,828 млн леев, передает noi.md ссылаясь на diez.
Согласно пресс-релизу, во избежание увеличения остатка задолженности конечных потребителей за поставленный природный газ, в соответствии с пунктами 104-105 Регламента поставки природного газа, утвержденного Решением НАРЭ № 113 от 19 апреля 2019 года, будет произведено отключение газовых установок потребителей-должников от распределительной сети природного газа.
Следовательно, с 27 февраля 2023 г. будет осуществляться отключение газа небытовым потребителям, а с 1 марта 2023 г. – бытовым потребителям с соблюдением положений Закона № 340 от 8 декабря 2022 г. о запрете отключений в холодный период года.
Moldovagaz требует от потребителей-должников погасить задолженность за поставленный природный газ.