Dnestr.TV

 
0

Moldovagaz объявляет об отключении от газа ряда небытовых и бытовых потребителей

Moldovagaz объявляет об отключении от газа ряда небытовых и бытовых потребителей
Фото: newsmaker.md

Moldovagaz напоминает конечным потребителям об истечении срока оплаты счета за газ, выставленного за январь 2023 года, а именно 15 февраля 2023 года для небытовых потребителей и 20 февраля 2023 года для бытовых потребителей.

Так, по состоянию на 22 февраля 2023 г. задолженность конечных потребителей за поставленный в январе этого года природный газ достигла 318,657 млн ​​леев, в том числе небытовых потребителей – 64,829 млн леев, бытовых потребителей – 253,828 млн леев, передает noi.md ссылаясь на diez.

Согласно пресс-релизу, во избежание увеличения остатка задолженности конечных потребителей за поставленный природный газ, в соответствии с пунктами 104-105 Регламента поставки природного газа, утвержденного Решением НАРЭ № 113 от 19 апреля 2019 года, будет произведено отключение газовых установок потребителей-должников от распределительной сети природного газа.

Следовательно, с 27 февраля 2023 г. будет осуществляться отключение газа небытовым потребителям, а с 1 марта 2023 г. – бытовым потребителям с соблюдением положений Закона № 340 от 8 декабря 2022 г. о запрете отключений в холодный период года.

Moldovagaz требует от потребителей-должников погасить задолженность за поставленный природный газ.
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна