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Беженцы из Украины смогут попасть на Евровидение бесплатно

Беженцы из Украины смогут попасть на Евровидение бесплатно
Фото: eurovision.tv


Тысячи билетов будут предоставлены украинским переселенцам для участия в конкурсе песни "Евровидение" в Ливерпуле в мае.
Правительство Британии объявило, что около 3000 билетов будут предоставлены для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и живут в Великобритании, что означает, что они могут посетить одно из живых выступлений и помочь отметить победу украинской группы Калушский оркестр прошлогодний Конкурс, сообщается на официальном сайте конкурса.

Деньги на приобретение билетов для украинцев выделит Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании.

"Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

В свою очередь мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон отметила, что Украина будет в центре всех их планов Евровидения.

"Работая с нашим украинским сообществом, мы формируем мощную программу, которая является всеобъемлющей и представляет современную Украину - вдохновляющую, острую, забавную, красивую и трогательную, - сказала она. - Мы рады известию о том, что украинцам-переселенцам предоставляется возможность приехать в город в мае - ведь это их Евровидение", - сказала она.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко добавил:

«Выделение почти 3000 билетов перемещенным лицам из Украины на конкурс песни «Евровидение» в Ливерпуле позволит нашим соотечественникам насладиться этим событием и прославить богатую культуру и музыку нашей страны».

  • Сегодня, 11:22
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