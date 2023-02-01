Тысячи билетов будут предоставлены украинским переселенцам для участия в конкурсе песни "Евровидение" в Ливерпуле в мае. Правительство Британии объявило, что около 3000 билетов будут предоставлены для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и живут в Великобритании, что означает, что они могут посетить одно из живых выступлений и помочь отметить победу украинской группы Калушский оркестр прошлогодний Конкурс, сообщается на официальном сайте конкурса.
Деньги на приобретение билетов для украинцев выделит Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании.
"Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.
В свою очередь мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон отметила, что Украина будет в центре всех их планов Евровидения.
"Работая с нашим украинским сообществом, мы формируем мощную программу, которая является всеобъемлющей и представляет современную Украину - вдохновляющую, острую, забавную, красивую и трогательную, - сказала она. - Мы рады известию о том, что украинцам-переселенцам предоставляется возможность приехать в город в мае - ведь это их Евровидение", - сказала она.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко добавил:
«Выделение почти 3000 билетов перемещенным лицам из Украины на конкурс песни «Евровидение» в Ливерпуле позволит нашим соотечественникам насладиться этим событием и прославить богатую культуру и музыку нашей страны».