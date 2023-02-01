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Введен в работу механизм перерасчета пенсий

Введен в работу механизм перерасчета пенсий

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден и введен в работу механизм перерасчета пенсий, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. Документ прошел предварительное согласование в Едином государственном фонде социального страхования ПМР, сообщает newspmr.com.

Согласно нормативу:

Для определения размера пенсии с 1 февраля 2023 года применяется среднемесячная заработная плата в Приднестровье за октябрь 2022 года (первый месяц IV квартала) в размере 5 734 рубля.

Минимальный размер пенсии по возрасту при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, с 1 февраля 2023 года составляет 727 рублей 65 копеек; минимальный размер пенсии для исчисления надбавок и повышений составляет 422 рубля 10 копеек.

Максимальный размер пенсии по возрасту при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, определяется расчетным путем и с 1 февраля 2023 года составляет 1 036 рублей 71 копейка.

Размер пенсии по случаю потери кормильца, погибшего в войну с Финляндией, в Великую Отечественную войну и войну с Японией, в том числе умершего инвалида войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, вдовам военнослужащих названных войн, не вступившим в новый брак, получающим две пенсии, не может быть менее размера минимальной пенсии по возрасту.

Дополнительная сумма к пенсии за каждый год общего трудового стажа, превышающего требуемый для назначения пенсии (женщинам 20 лет, мужчинам 25 лет), с 1 февраля 2023 года установлена в размере 7 рублей 28 копеек. При этом максимальный период общего трудового стажа, превышающего требуемый для назначения пенсии, применяемого для исчисления дополнительной суммы, не может превышать 20 лет.

Если в результате перерасчета по нормам Закона о государственном пенсионном обеспечении размер пенсии с 1 февраля 2023 года уменьшается, то выплату пенсии производить следует в прежнем размере.

Напомним:

В соответствии с утвержденными главой приднестровского государства изменениями в законы о республиканском бюджете на 2023 год, о Едином государственном фонде социального страхования и «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 февраля повышаются:

- пенсии по возрасту и пособия гражданам, имеющим детей, – на 5%;

- единовременные пособия при рождении (усыновлении) ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им 2-летнего возраста, ежемесячные пособия на ребенка для малообеспеченных семей – на 10%.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 11:42
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