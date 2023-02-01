Dnestr.TV

 
0

В парламенте РМ зарегистрировали законопроект о замене «молдавского языка» на «румынский»

В парламенте РМ зарегистрировали законопроект о замене «молдавского языка» на «румынский»

В Молдове фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) зарегистрировала в парламенте законопроект о внедрении постановлений Конституционного суда по поводу государственного языка в Молдове. Речь об изменении в законах названия «молдавского языка» на «румынский».

Как отмечается в проекте, депутаты упомянули о решении Конституционного суда от 2013 года о провозглашении государственным языком Молдовы румынского. КС сослался на превалирование текста Декларации о независимости над текстом Конституции, в которой госязыком назван молдавский, передает newsmaker.md.

Согласно проекту, словосочетания «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием «румынский язык» в соответствующей грамматической форме. Кроме того, согласно проекту PAS, праздник Лимба ноастрэ переименуют в Лимба ромынэ. Все изменения необходимо будет внести в нормативные акты в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, его авторами являются депутаты PAS, в том числе Игорь Гросу, Вероника Рошка, Михаил Попшой, Раду Мариан, Дан Перчун и другие.

Отметим, что ст. 13 устанавливает, что государственным языком является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». 5 декабря 2013 года Конституционный суд провозгласил государственным языком Молдовы румынский язык, ссылаясь на превалирование текста Декларации о независимости над текстом Конституции, в которой госязыком назван молдавский.
  • Сегодня, 21:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна