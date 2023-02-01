В Молдове фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) зарегистрировала в парламенте законопроект о внедрении постановлений Конституционного суда по поводу государственного языка в Молдове. Речь об изменении в законах названия «молдавского языка» на «румынский».
Как отмечается в проекте, депутаты упомянули о решении Конституционного суда от 2013 года о провозглашении государственным языком Молдовы румынского. КС сослался на превалирование текста Декларации о независимости над текстом Конституции, в которой госязыком назван молдавский, передает newsmaker.md.
Согласно проекту, словосочетания «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием «румынский язык» в соответствующей грамматической форме. Кроме того, согласно проекту PAS, праздник Лимба ноастрэ переименуют в Лимба ромынэ. Все изменения необходимо будет внести в нормативные акты в течение 30 дней после вступления закона в силу.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, его авторами являются депутаты PAS, в том числе Игорь Гросу, Вероника Рошка, Михаил Попшой, Раду Мариан, Дан Перчун и другие.
Отметим, что ст. 13 устанавливает, что государственным языком является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». 5 декабря 2013 года Конституционный суд провозгласил государственным языком Молдовы румынский язык, ссылаясь на превалирование текста Декларации о независимости над текстом Конституции, в которой госязыком назван молдавский.