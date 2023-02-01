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Продлён контракт на поставку приднестровской электроэнергии в Молдову

Продлён контракт на поставку приднестровской электроэнергии в Молдову

Молдавская ГРЭС сегодня ещё на месяц продлила контракт на поставку электроэнергии в Молдову. Как сообщается на сайте молдавской компании «Энергоком», в марте у МГРЭС будет закуплено около 244 тысяч МВт-ч. Это составит 88% всей той электроэнергии, которую Молдова импортирует.

Цена контракта остаётся такой же, как и в декабре-феврале – 73 доллара за МВт-ч, пишет novostipmr.com.

В то же время SA Energocom продолжит закупать электроэнергию у румынской компании SN Nuclearelectrica SA в диапазоне 30 МВтч в сутки и 10 МВтч в ночное время. Всего в марте электроэнергия, которую прогнозируется закупить у SN Nuclearelectrica SA, составляет около 18 тыс. МВтч (или 6,5% от потребности). Цена энергии, согласно этому контракту, составляет 450 румынских леев/МВтч (примерно 91 евро/МВтч).

Предполагается, что в часы пик еще 5% электроэнергии будет закупаться на румынской бирже OPCOM. В январе средняя цена МВтч, купленного у OPCOM, составляла 188,04 евро, а до 27 феврале – 163,5 евро.
  • Сегодня, 21:17
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