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Новое землетрясение в Олтении

Новое землетрясение в Олтении

Утром 28 февраля, в Румынии вновь был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,2.

8 февраля 2023 года в 05:55:22 ( по местному времени Румынии) в Олтении, в румынском уезде Горж произошло слабое землетрясение магнитудой 3,2 мл на глубине 9 км. Об этом сообщает Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 104 км к северо-западу от Крайовы, 108 км. к юго-западу от Сибиу, 139 км. к западу от Питешть, 164 км. к юго-востоку от Тимишоары, 183 км. к юго-востоку от Арада, 185 км. к югу от Клуж-Напоки, 201 км. к западу от Брашова, 214 км. к востоку от Белграда, 218 км. к востоку от Земуна, 224 км. к северо-востоку от Ниса.

Новое землетрясение в Олтении

Самое сильное землетрясение в этом году произошло в том же регионе Румынии 14 февраля, магнитуда составила 5,7.

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