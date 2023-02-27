Молдавские власти ограничивают и запрещают доступ транспорта и людей для проведения митингов и массовых демонстраций в центре Кишинева и на прилегающих улицах. Мера будет применяться с сегодняшнего дня, 28 февраля, с 08:00 ч. до 2 марта, 18:00 ч., в связи с визитом в Республику Молдова официальной делегации. Генеральный инспекторат полиции информирует, что представители правоохранительных органов будут дежурить по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, передает moldova1.md.
В этом смысле Полиция призывает всех граждан вести себя цивилизованно, безоговорочно подчиняться законным требованиям правоохранительных органов, в том числе избегать конфликтов любого характера.
В то же время Генеральный инспекторат полиции информирует водителей и пешеходов о том, что в контексте официальных протоколов движение на значительной части основных магистралей Кишинева может быть затруднено. В связи с этим правоохранители просят водителей не парковать автомобили на основных магистралях города на все время официального визита.
Также сообщается, что Миссия Международного валютного фонда приедет в Молдову. Связаны ли ограничивающие и запрещающие действия властей Молдовы с приездом Миссии МВФ, не уточняется.
Миссия Международного валютного фонда, возглавляемая Рубеном Атояном, с 1 по 14 марта проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдовы в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования), передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Представительстве МВФ в Молдове, миссия обсудит последние макроэкономические события, оценит перспективы и риски для экономики, а также отследит ход выполнения программных обязательств.
Напомним, что 40-месячная программа была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен почти до $826 млн долларов (594,3 млн СПЗ), из которых $287,2 млн долларов (206,6 млн СПЗ) уже были перечислены. Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.