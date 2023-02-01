Утром 28 февраля в прямом эфире российских радиостанций "Шансон" и "Дорожное радио" прозвучало объявление о воздушной тревоге. Его слышали и жители Приднестровья.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям официально заявило о том, что данная информация не соответствует действительности.
Хакеры взломали эфир российских радиостанций.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР официально заявляет: данная информация не является действительной. Радиостанции подверглись хакерской атаке. Специалисты просят население не поддаваться панике.