Арбитражный суд отказал ООО «Линксервис» в удовлетворении кассационной жалобы. Напомним, что 7 декабря было вынесено решение на решение от 7 декабря, которым выданные ООО «Линксервис» лицензии оператора электросвязи были аннулированы.
Как передает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики, оператор электросвязи не согласился с этим решением и подал кассационную жалобу. Определением Арбитражного суда от 28 февраля 2023 года в удовлетворении жалобы «Линксервису» было отказано и решение об аннулировании лицензий вступило в силу.
В целях недопущения прекращения доступа абонентов ООО «Линксервис» к сети интернет и обеспечить им возможности подключения к иным операторам электросвязи, Минцифрой было подано ходатайство об отсрочке исполнения решения Арбитражного суда до 28 мая 2023 года. Своим определением Арбитражный суд удовлетворил ходатайство министерства.
Таким образом, решение об аннулировании действия лицензий судом принято, но его исполнение отсрочено до указанной даты. До 28 мая 2023 года ООО "Линксервис" имеет право оказывать услуги в прежнем режиме.
ООО "Линксервис" подал заявление в Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР о выдаче новой лицензии на оказание услуг. Максимальный срок его рассмотрения по 29 марта 2023 года, сообщается на сайте компании.