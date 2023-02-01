Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о решении, принятом 22 февраля 2023 года Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
Теперь есть возможность вывоза из Приднестровья без ограничений до особого решения Специальной комиссии установлена для:
семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягод можжевельника.
В то же время ГТК ПМР напоминает юридическим лицам о том, что таможенное оформление продовольственных товаров, указанных в пункте 2 Указа Президента ПМР от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров», производится исключительно при наличии решения Специальной комиссии о возможности их вывоза из ПМР и документов, подтверждающих оплату товара в соответствии с внешнеэкономическим договором.