28 февраля состоялось первое в этом году заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности (ГКЧС и ОПБ).
Под руководством заместителя Председателя Правительства ПМР были рассмотрены различные вопросы: защита населения и территории республики от наводнений и минимизация возможных последствий весенне-летних паводков, обеспечение безопасности граждан на водных объектах в период купального сезона, работа систем оповещения, план реконструкции гидротехнических сооружений и подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. В работе комиссии также приняли участие представители органов государственной власти и управления, передает пресс-центр МВД ПМР. Обсудили и тему возможного землетрясения. Приднестровье находится в сейсмоактивной зоне. Подразделения ГУпЧС находятся в постоянной готовности к подземным толчкам любой интенсивности. В марте-апреле во всех городах и районах республики будет проведена совместная штабная тренировка по ликвидации последствий землетрясения. В ней примут участие подразделения ГУпЧС и экстренные службы. Она позволит ещё раз отработать порядок действий при чрезвычайной ситуации природного характера.
Протяженность противопаводковых сооружений в Приднестровье почти 300 км. Более 75 км из них не стоят ни на чьем балансе. Специалисты Главного управления по чрезвычайным ситуациям отмечают: гидротехнические сооружения в изношенном состоянии, наблюдаются трещины и просадки, которые делают их уязвимыми. Министерство внутренних дел совместно с государственными и районными администрациями проводит обследование данных сооружений. Это делается для того, чтобы корректировать план реконструкции, который ложится в основу Фонда капитальных вложений.
С 2019 года проводится постоянный ремонт дамб. План реконструкции самых проблемных и сложных участков, требующих первоочередного ремонта, расписан до 2026 года. Специалисты ГУпЧС держат под постоянным контролем зоны возможного подтопления.
В Приднестровье в мае этого года планируется провести во всех районах учения по ликвидации лесных пожаров. В прошлом году такая тренировка проводилась в лесничестве Дубоссарского района.
В Приднестровье продолжается работа по приведению в надлежащее состояние специализированных защитных сооружений гражданской обороны и подвальных помещений. Работа на этом направлении была начата ещё в прошлом году. Её промежуточные итоги обсудили сегодня на плановом заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет novostipmr.com.
Согласно изложенному представителями Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР докладу в большинстве городов Приднестровья защитные сооружения гражданской обороны готовы к использованию, однако в Тирасполе, Дубоссарах и Григориополе в порядок приведены пока ещё не все объекты.
Всего в Приднестровье для укрытия населения предусмотрено 65 специализированных защитных сооружений, 717 подвальных помещений жилого фонда, 135 подвальных помещений различных организаций и 52 подвальных помещения из резервного фонда.
Критерии, по которым подвальное помещение признаётся готовым к использованию, следующие: наведение санитарного порядка, обеспечение помещений входными дверьми с запорными устройствами, доступ жильцов к ключам от этих дверей. Также рядом с объектами гражданской обороны должны быть размещены информационные указатели, а адреса объектов опубликованы на сайтах госадминистраций.
Ситуация с убежищами по городам
Как следует из доклада представителей ГУпЧС МВД ПМР, в Тирасполе планируется использование 27 специализированных защитных сооружений и 280 подвальных помещений жилищного фонда. Из них готовы к использованию 226 подвальных помещений (80%) и 23 защитных сооружения (85%).
В Бендерах планируется использование 31 специализированного защитного сооружения и 138 подвальных помещений жилищного фонда и организаций. Готовность по обоим типам объектов - 100%.
В Рыбницком районе и Рыбнице планируется использование 3 специализированных защитных сооружений, 105 подвальных помещений жилищного фонда, а также 52 подвала резервного фонда. Готовность по подвальным помещениям и защитным сооружениям - 100%.
В Каменке и Каменском районе планируется использовать 11 подвальных помещений организаций и 33 подвальных помещений жилищного фонда. Готовность по ним также составляет 100%.
Аналогичная ситуация в Слободзее и Слобдзейском районе: там планируется использовать 1 специализированное защитное сооружение, 47 подвальных помещений жилищного фонда и 23 подвальных помещения организаций. Все объекты приведены в порядок и подготовлены к использованию.
В Днестровске предполагается использовать 2 специализированных защитных сооружения и 22 подвальных помещения жилищного фонда. Все они подготовлены.
В Дубоссарском районе и Дубоссарах предполагается использование 1 специализированного защитного сооружения, 76 подвальных помещений жилищного фонда и 36 подвальных помещений организаций. Подвальные помещения организаций готовы к использованию на 100%, из жилищного фонда готовы к использованию пока только около 40 помещений (52,6%).
В Григориполе и Григориопольском районе планируется к использованию 56 подвальных помещений жилищного фонда и 25 подвальных помещений организаций. Из них готово 41 подвальное помещение жилищного фонда (73%) и 23 подвальных помещения организаций (92%).
В ходе заседания государственной комиссии было акцентировано внимание на необходимости ускорения работы по подготовке к использованию оставшихся объектов.
Что же касается доступа населения в уже подготовленные помещения, по словам замминистра МВД - начальника ГУпЧС Вадима Шмаленко, ключи от подвальных помещений находятся у ответственных лиц. Все объекты держат запертыми для сохранения там порядка и надлежащего санитарного состояния.
«Почему подвальные помещения сейчас закрыты? Потому что практика показывает следующее: если их открыть, люди сносят туда различные ненужные вещи, некоторые несознательные граждане приходят и используют эти помещения, прямо скажем, в качестве туалета, и потом нахождение наших граждан становится там неприемлемым как с точки зрения санитарных норм, так и с точки зрения пожарной безопасности», - отметил руководитель ГУпЧС.
При возникновении необходимости доступ населения в убежища будет оперативно обеспечен, говорят в ГУпЧС.