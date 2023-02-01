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Группа американских медиков проводит тренинг с военнослужащими РМ
Группа американских медиков из штата Северная Каролина проводит 10-дневный тренинг с молдавскими военнослужащими по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях.
Они знакомят контрактников и солдат срочной службы с практиками в этой сфере американской армии, а также способы транспортировки раненных в безопасные места, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Обучение проходят солдаты двух подразделений, в том числе миротворческого батальона.
- Вчера, 21:33
- DTV
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