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Группа американских медиков проводит тренинг с военнослужащими РМ

Группа американских медиков проводит тренинг с военнослужащими РМ

Группа американских медиков из штата Северная Каролина проводит 10-дневный тренинг с молдавскими военнослужащими по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях.

Они знакомят контрактников и солдат срочной службы с практиками в этой сфере американской армии, а также способы транспортировки раненных в безопасные места, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Обучение проходят солдаты двух подразделений, в том числе миротворческого батальона.
  • Вчера, 21:33
  • DTV
  • Просмотров: 35
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