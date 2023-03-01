Dnestr.TV

 
0

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

По меньшей мере 32 человека погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции. Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса.

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису, передает bbc.com.

Почему поезда находились на одном пути - неизвестно.

Инцидент произошел примерно в 380 километрах к северу от Афин.

Поезд следовал о маршруту Салоники - Лариса и после столкновения сошел с рельс и опрокинулся. Несколько вагонов загорелись. На данный момент на месте работают спасатели. Пожарные пытаются найти людей, которые могут оставаться заблокированными в перевернувшихся вагонах поезда.

Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.

"Столкновение было очень сильным", - сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.

Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.

Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.

Обстоятельства, из-за которых произошла авария, не установлены.
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна