По меньшей мере 32 человека погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции. Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса.
Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису, передает bbc.com.
Почему поезда находились на одном пути - неизвестно.
Инцидент произошел примерно в 380 километрах к северу от Афин.
Поезд следовал о маршруту Салоники - Лариса и после столкновения сошел с рельс и опрокинулся. Несколько вагонов загорелись. На данный момент на месте работают спасатели. Пожарные пытаются найти людей, которые могут оставаться заблокированными в перевернувшихся вагонах поезда.
Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.
"Столкновение было очень сильным", - сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.
По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.
Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.
Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.
Обстоятельства, из-за которых произошла авария, не установлены.