Молдова намерена начать диалог с Ирландией об отмене визового режима. Об этом говорилось в ходе встреч, которые председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел в Дублине со своими ирландскими коллегами: спикером Палаты представителей ирландского парламента Шоном О'Фергайлом и председателем Сената.
Как сообщила пресс-служба молдавского парламента, Игорь Гросу поблагодарил официальных лиц за то, что парламент Ирландии стал первым законодательным органом страны ЕС, который обратился к своему правительству с просьбой поддержать предоставление Молдове статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз, передает noi.md.
В ходе обсуждений официальные лица договорились активизировать межпарламентский диалог.
Игорь Гросу уточнил, что Молдова заинтересована в экспертизе и передовом опыте на законодательном уровне.
«Европейская интеграция — это наш национальный проект, и нам нужна поддержка всех государств в этом процессе, и Ирландия — союзник, на которого мы можем рассчитывать. Несомненно, Молдова пользуется поддержкой своих партнеров по развитию", - сказал председатель высшего законодательного органа, заверив, что парламент вместе с правительством твердо привержены продолжению процесса реформ и внедрению программы вступления в ЕС.
Стороны также обсудили намерение в кратчайшие сроки утвердить ряд соглашений в интересах граждан. Среди них признание и конвертация водительских прав и дипломов об образовании, поощрение и взаимная защита инвестиций, сотрудничество в сфере туризма и культуры. В этой связи спикер молдавского парламента передал еще одно пожелание наших граждан в Ирландии, чтобы начать диалог об отмене визового режима для молдавских граждан, желающих посетить Ирландию.
Также делегация парламента Молдовы, находящаяся с визитом в Ирландии, провела переговоры с группой ирландских парламентариев от парламентской группы дружбы Ирландия - Молдова во главе с сенатором Джерри Хорканом. Парламентарии договорились о сотрудничестве на уровне групп дружбы, отметив, что приоритетом является продвижение парламентской дипломатии и обмен опытом в рамках специализированных комиссий.
На этой неделе в ирландском парламенте проходит выставка молдавских народных костюмов. Это те самые работы, которые были выставлены в парламенте Молдовы в рамках совместного официального визита председателей парламентов стран Балтии и Северной Европы (NB8). Благодаря усилиям команды посольства Молдовы в Ирландии, эти народные костюмы в течение месяца будут выставлены во многих важных местах Ирландии.