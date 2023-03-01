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«Молдовагаз» выполнил финансовые обязательства за январь перед АО Energocom

«Молдовагаз» выполнил финансовые обязательства за январь перед АО Energocom
Фотоколлаж: point.md

Компания «Молдовагаз» перечислила АО Energocom 2,283 млрд. леев, закрыв, таким образом, свои финансовые обязательства по поставке природного газа в январе.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщил в соцсетях председатель правления молдо-российского предприятия Вадим Чебан, пояснив, что «аккумулирование необходимых средств стало возможным благодаря своевременной выплате правительственных компенсаций, а также частичной оплате текущего потребления теплоэнергетическим сектором республики».

Ранее «Молдовагаз» сообщил, что на 22 февраля (после окончания сроков оплаты) задолженность конечных потребителей за поставленный в январе природный газ составила свыше 318,6 млн. леев, из которых 64,8 млн. – экономических агентов, а 253,8 млн. леев – бытовых потребителей.

Как и в декабре, «Молдовагаз» поставил весь полученный от российского «Газпрома» газ Приднестровью, а для потребителей Молдовы использовала газ, ранее закупленный центральным поставщиком – Energocom, за границей по цене вдвое, а то и втрое выше нынешней.
  • Сегодня, 22:33
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