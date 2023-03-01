Американский самолет управления и связи E-6B Mercury, предназначенный для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками США в случае ядерного конфликта, прибыл в Исландию. Об этом во вторник сообщило Европейское командование ВС США EUCOM (US European Command).
Ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что в Исландию прибыл американский самолет "судного дня", которым E-6B Mercury не является, сообщает ТАСС.
"E-6B Mercury, приписанный к первому авиакрылу Стратегического командования Соединенных Штатов, недавно прибыл в Исландию в ходе выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования. Европейское командование ВС США и его подразделения регулярно проводят арктические учения вместе с американскими союзниками и партнерами, оттачивая навыки быстрого развертывания крупных боеспособных сил", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Самолет E6-B Mercury предназначен для выполнения функций воздушного командного пункта Стратегического командования ВС США, а также самолета-ретранслятора обеспечения связи с оснащенными ядерными ракетами подводными лодками ВМС США. 16 самолетов E-6B Mercury были созданы на базе планера коммерческого авиалайнера Boeing-707 для замены эксплуатировавшихся до этого турбовинтовых EC-130Q и были поставлены на вооружение ВМС США в период с 1989 по 1992 год. Экипаж самолета составляет 14 человек, полный вес - 155,128 т, практический потолок - 12,8 км, крейсерская скорость - 842 км/ч, практическая дальность - до 11 860 км.
Идея создания командных бортовых пунктов для высшего политического и военного руководства США появилась еще в 1960-х годах из-за опасений, что СССР в случае ядерного конфликта в первую очередь попробует уничтожить наземные центры управления. В связи с этим американские военные хотели иметь возможность отдавать команды на запуск межконтинентальных баллистических ракет с воздушных судов, которые оказались бы вне зоны поражения советских ракет. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing-747 и российские Ил-80, разработанные ОКБ им. Ильюшина на основе пассажирских Ил-86