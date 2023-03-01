На уровне закона упрощается процедура оформления пенсии по потере кормильца. Доказывать факт иждивения, в том числе в судебном порядке, не потребуется. Совершеннолетним детям, родители которых умерли, нужно будет только обратиться в Центр социального страхования и представить необходимые документы. Депутаты Верховного Совета поддержали законопроекты Прокурора ПМР во втором окончательном чтении с учетом поправок Комитета по социальной политике, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Что такое иждивение – это доказательство в судебном порядке, что доход гражданина, ушедшего из жизни, был основным источником дохода для того, кто претендует на пенсию по потере кормильца. Но мы все понимаем, что это издержки в судебном порядке, это юридические консультации. Хотя суды обычно рассматривают оперативно, но тем не менее для студентов, для иных категорий, это сложно. Поэтому здесь исходили из обращений Прокуратуры, которая внесла такую инициативу, и мы поддержали ее во втором чтении, чтобы упростить механизм», – прокомментировал председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Новые нормы вступят в силу после официального опубликования и распространят свое действие на студентов-очников в возрасте до 23 лет и без ограничения в возрасте на совершеннолетних детей, ставших инвалидами до 18 лет. До внесения изменений в законодательство упрощенная процедура оформления пенсии по потере кормильца действовала только для несовершеннолетних детей.
По данным Единого фонда соцстрахования, в Приднестровье пенсию по потере кормильца получает свыше 8 тысяч человек, из которых около 3 тысяч – несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет. Сумма начисления зависит от дохода, который получал родитель до смерти. В среднем размер пенсии по потере кормильца составляет около 1200 рублей в месяц.