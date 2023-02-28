Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья прокомментировал ситуацию на левом берегу Днестра и переговорный процесс журналистам Sputnik.
Ситуация вокруг Приднестровского региона напряженная, но пока не критически негативная. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Он уточнил, что ситуация обусловлена рядом факторов: "речь идет и о действиях Украины, об определенных манипуляциях вблизи границ Приднестровского региона, и о странной информационной повестке", которую начали активно инициировать в Кишиневе и Киеве.
"Это тоже создает определенную нервозность. Поэтому ситуация на данный момент остается напряженной, но пока без каких-то критических изменений в худшую сторону. Это очень важно", – отметил Игнатьев, подчеркнув, что пока оснований для завышенного беспокойства нет.
Он обратил внимание на то, что Тирасполь находится на постоянной связи и работает "с российскими коллегами, с внешнеполитическим ведомством РФ и другими структурами".
"Одновременно с этим, конечно, ведем активный диалог и с международными участниками переговорного процесса (по приднестровскому урегулированию. – Ред.), с одним из важных посредников – ОБСЕ. Эти контакты и встречи регулярны. Буквально на этой неделе запланированы очередные встречи. Вчера прошла встреча Вадима Красносельского с послом США и постоянным представителем США в ОБСЕ, где мы тоже обсуждали многие вопросы, связанные с перспективами переговорного процесса, региональной обстановкой и в целом с миром и стабильностью", – добавил Игнатьев.
По его словам, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить эскалации. Пока, как отметил он, те посылы и сигналы, которые получает Тирасполь со стороны международных участников переговорного процесса и со стороны Кишинева, говорят, что все стороны заинтересованы исключительно в мирных взаимоотношениях, сохранении мира и стабильности.
Переговорный формат "5+2"
Игнатьев отметил, что международный переговорный формат "5+2" по приднестровскому урегулированию – абсолютно легитимный, который не был дискредитирован или подвергнут каким-то санкциям. "По моему мнению, это абсолютно легитимный, дееспособный и функциональный формат", – сказал представитель Тирасполя. Он считает, что этот переговорный формат важен для дисциплины диалога, важен для того, чтобы получить объективную картину. "Недавно Вадим Красносельский встречался с действующим председателем ОБСЕ Османи, который также высказался в поддержку мирного, цивилизованного диалога, в поддержку формата "5+2". Он даже сказал, что они будут думать насчет какого-то мероприятия в Скопье. Мы считаем такой настрой конструктивным", – отметил Игнатьев.
"Приднестровье никому не может угрожать"
Приднестровье не может угрожать ни Украине, ни правому берегу Днестра. Для такой риторики, как отметил Игнатьев, нет никаких оснований. "Приднестровье не может выступать агрессором, и обвинить Приднестровье в агрессии тоже невозможно. Нет никаких аргументов. Их можно придумывать, их можно фабриковать. Но в реальности все понимают, что Приднестровье не может выступать фактором регионального напряжения", – сказал Игнатьев. Он призвал киевские власти не нагнетать напряженность в регионе и не создавать нервозность.