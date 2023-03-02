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Белоруссия возьмет у России кредит на строительство АЭС

Белоруссия возьмет у России кредит на строительство АЭС
Фото: Фото: Пресс-служба Госкорпорации «Росатом».

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/03/02/belorussiya-vozmet-u-rossii-kredit-na-stroitelstvo-aes
Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в постановлении, сообщает eadaily.com.

Правительство Белоруссии также решило «уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и на подписание протокола при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта».

Согласно постановлению, планируется временно применять протокол с 11-го дня после его подписания до вступления в силу.

Ранее на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года.

Согласно обновленному соглашению, «кредит используется белорусской стороной в 2011—2023 годах», а «погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев».

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.

Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации «Росатом» с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.


  • Сегодня, 09:36
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