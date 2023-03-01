Аудит исторической задолженности Moldovagaz продлен до 28 февраля 2023 года, при этом норвежские и британские аудиторы планируют продлить его еще минимум на месяц. Об этом сообщил глава Moldovagaz Вадим Чебан.
Отвечая на вопрос журналистам Business Pages о том, ознакомили ли компанию с предварительными результатами независимого аудита, который выполняют норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co Limited, Чебан заявил, что «предварительные результаты не были представлены Moldovagaz, так как на сегодня аудит не завершен», передает yellowpages.md.
Напомним, что 11 августа Молдова заключила контракт с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. Согласно договору, результаты аудита должны быть готовы к 30 января 2023 года. На оплату услуг аудиторских компаний власти выделили 800 тыс. евро.
В Агентстве госсобственности на запрос Business Pages о причинах задержки аудита на момент публикации не ответили.