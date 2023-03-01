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Аудит исторического долга Moldovagaz могут продлить до конца марта. Никто не объясняет причин задержки

Аудит исторического долга Moldovagaz могут продлить до конца марта. Никто не объясняет причин задержки

Аудит исторической задолженности Moldovagaz продлен до 28 февраля 2023 года, при этом норвежские и британские аудиторы планируют продлить его еще минимум на месяц. Об этом сообщил глава Moldovagaz Вадим Чебан.

Отвечая на вопрос журналистам Business Pages о том, ознакомили ли компанию с предварительными результатами независимого аудита, который выполняют норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co Limited, Чебан заявил, что «предварительные результаты не были представлены Moldovagaz, так как на сегодня аудит не завершен», передает yellowpages.md.

Напомним, что 11 августа Молдова заключила контракт с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. Согласно договору, результаты аудита должны быть готовы к 30 января 2023 года. На оплату услуг аудиторских компаний власти выделили 800 тыс. евро.

В Агентстве госсобственности на запрос Business Pages о причинах задержки аудита на момент публикации не ответили.
  • Сегодня, 09:40
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