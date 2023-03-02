Фото: открытые источники/ Экс-президент Молдовы Владимир Воронин
Владимир Воронин предостерег власти Молдовы от необдуманных шагов в отношении Приднестровья.
В нынешней ситуации властям Молдовы не следует вмешиваться в дела Приднестровья, а охрану складов с оружием в селе Колбасна следует усилить. Об этом заявил экс-президент Молдовы, глава Партии коммунистов РМ Владимир Воронин в эфире Primul în Moldova.
"Нельзя ни в коем случае трогать сейчас, в этой ситуации, Приднестровье... хотя бы из-за этих складов. Наоборот, должна быть усилена охрана (складов – Ред.), должны быть обеспечены все меры безопасности... Нельзя провоцировать Приднестровье на что-нибудь неординарное", – цитирует экс-президента Молдовы Владимира Воронина sputniknews.ru.
Он подчеркнул, что в дела Приднестровья не нужно вмешиваться ни Киеву, ни Кишиневу.
Вопрос о Приднестровье с 30 минуты 47 секунд
Прекращение боевых действий в вооруженном конфликте в Приднестровье и ввод в Зону безопасности Приднестровского конфликта миротворческой миссии происходили в 1992 году на основании "Соглашения о принципах мирного урегулирования военного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанного 21 июля 1992 года президентами Молдовы и России Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным в присутствии приднестровского лидера Игоря Смирнова.
Также в ходе интервью затрагивалась тема о «языковой» инициативе ПДС: Новое большинство может всё отменить
Экс-президент Молдовы, председатель ПКРМ Владимир Воронин назвал «глупостью» инициативу ПДС по изменению названия языка, и уточнил, что такие поправки проводятся через изменение Конституции. Однако, по словам Воронина, нынешнее руководство страны пошло другим путем, потому что понимает, что не хватит голосов для изменения основного закона страны.
«Кроме того, что они должны иметь в парламенте 68 голосов депутатов парламента, для того, чтобы проголосовать за их этот бред. Так после этого должен быть проведен общенациональный референдум», — рассказал Воронин в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» на телеканале Primul în Moldova, вещаемом в интернете.
По словам экс-президента, в ходе общенационального референдума, граждане Молдовы должны будут высказаться относительно того, как они называют государственный язык: молдавский или румынский, и только после этого, на основании результатов плебисцита, можно будет принимать дальнейшее решение.
При этом, Воронин подчеркнул, что раз проект ПДС является органическим законом, то новое парламентское большинство, которое придет на смену ПДС, легко может отменить принятый закон.
«Только после того, как граждане РМ выскажутся о названии языка, будет нормально и конституционно менять название языка. А то, как они хотят сделать – ничего не дает. Это органический закон, и то большинство, которое придет после ПДС, может в тот же день поменять его. Они делают глупость и заводят страну все дальше и дальше в болото национализма и тупик унионизма», — подытожил Владимир Воронин.
Напомним, депутаты ПДС подготовили инициативу о переименовании молдавского языка в румынский во всех законах Республики Молдова, включая Конституцию. В ПДС отметили, что синтагмы “официальный язык”, “государственный язык” и “родной язык” будут тоже заменены на “румынский язык”. Кроме того, праздник “Limba noastră” будет называться “Limba română”. Авторы инициативы добавили, что она является технической, а потому для её принятия достаточно простого большинства, то есть 51 голоса.
Воронин о статусе нейтралитета: Мы не должны быть союзниками кого-то против кого-то другого
Самое главное в понятии нейтралитета – то, что мы не должны быть союзниками кого-то против другого. Об этом заявил экс-президент Молдовы, председатель ПКРМ Владимир Воронин в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» на телеканале Primul în Moldova, вещаемом в интернете.
«Ст.11 Конституции говорит не просто о нейтралитете, а о постоянном статусе нейтралитета. И никто не имеет права нарушать этот нейтралитет. Нейтралитет не означает, что у нас не должно быть Минобороны и, что мы не должны участвовать в документах, связанных с коллективной безопасностью в Европе и во всем мире. Но это и не означает, что мы должны быть союзниками кого-то против кого-то. Ни в коем случае!», — подчеркнул Воронин.
В то же время, говоря о намерениях по закупке оружия, экс-президент напомнил, что «любая техника, прежде всего военная, очень быстро морально устаревает» и требует серьезных вложений от государства, которым «не будет конца и края».
Воронин: Думаю, на местные выборы пойдем отдельно от социалистов
Отношения между Партией коммунистов и Партией социалистов в БКС лидер ПКРМ Владимир Воронин назвал «очень конструктивными». При этом, по словам лидера партии, коммунисты, скорее всего, на новые местные выборы пойдут самостоятельно, отдельно от социалистов.
«Не принято никакого решения (об участии блоком в местных выборах, — прим. ред.). Мы изучаем ситуацию на местах по линии наших партийных организаций. Социалисты, по-моему, делают тоже самое», — заявил Воронин в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» на телеканале Primul în Moldova, вещаемом в интернете.
Кроме того, лидер ПКРМ не исключил возможность и других альянсов, не только с социалистами.
«Я думаю, что мы будем выдвигать кандидатов в местные публичные органы власти отдельно. А по результатам выборов, с ними или, может, с другими партиями мы сядем и поговорим», — добавил Воронин.
На момент написания новости, пресс-служба Партии социалистов никак не прокомментировала заявления лидера ПКРМ, пишет primul.md.