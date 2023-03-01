Правительством ПМР определен порядок определения платы за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей. Норматив регулирует отношения по оказанию услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах на территории Приднестровья, пишет newspmr.com.
Согласно документу:
Текущее содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах осуществляется организациями – поставщиками соответствующих видов услуг. Оплата услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных осуществляется собственниками помещений в многоквартирных жилых домах производителям данных услуг.
Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения подлежит включению в плату за соответствую коммунальную услугу для категории потребителей – население.
Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) взимается в виде отдельного платежа с одного квадратного метра площади жилого и нежилого помещения многоквартирного жилого дома.