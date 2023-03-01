Dnestr.TV

 
0

Определен порядок определения платы за содержание внутридомовых инженерных сетей

Определен порядок определения платы за содержание внутридомовых инженерных сетей
Изображение: открытые источники

Правительством ПМР определен порядок определения платы за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей. Норматив регулирует отношения по оказанию услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах на территории Приднестровья, пишет newspmr.com.

Согласно документу:

Текущее содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных жилых домах осуществляется организациями – поставщиками соответствующих видов услуг. Оплата услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных осуществляется собственниками помещений в многоквартирных жилых домах производителям данных услуг.

Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения подлежит включению в плату за соответствую коммунальную услугу для категории потребителей – население.

Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) взимается в виде отдельного платежа с одного квадратного метра площади жилого и нежилого помещения многоквартирного жилого дома.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна