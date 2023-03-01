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«Автостанции Приднестровья» запускают новый маршрут в Одессу

«Автостанции Приднестровья» запускают новый маршрут в Одессу

ОАО «Автостанции Приднестровья» запускает новый маршрут: «Тирасполь – Одесса». Отправление каждые понедельник, среду и субботу. Стоимость проезда – 400 рублей.

Как рассказала novostipmr.com руководитель ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул, на сегодняшний момент маршрут «Тирасполь – Одесса» по статусу является не регулярно заказным, т. к. перевозчик будет осуществлять пробные поездки.

«Отправление с тираспольского автовокзала в 6:00, затем будет заезжать на бендерский автовокзал. В этот же день транспорт будет отправляться обратно в 15:00 с центрального автовокзала в Одессе», - пояснила Олеся Урсул.

Перевозки осуществляет молдавский перевозчик. Если в дальнейшем этот маршрут себя оправдает, говорит руководитель ОАО «Автостанции Приднестровья», тогда будет идти речь о закреплении его в ранге регулярных маршрутов.

«Пока планируем проезжать через пункт пропуска Паланка, но возможно, что это будет и через Староказачье. Опять-таки, т. к. это первый рейс, и по факту его совершения будет понятен маршрут движения. Также будет заезжать на 7 км. Достаточно удобный маршрут», - подчеркнула Олеся Урсул.

Билеты можно бронировать заранее. Сделать это предлагается в кассе любой автостанции. Первый рейс отправится от автовокзала Тирасполя 6 марта в 6:00.
  • Вчера, 16:42
  • DTV
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