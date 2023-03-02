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Парламент Молдовы одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский

Парламент Молдовы одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента в четверг одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, сообщил спикер Игорь Гросу.

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании молдавского языка в румынский. Депутаты от оппозиции в знак протеста заблокировали трибуну парламента, передаёт РИА Новости

Процедура голосования проходила под крики "Позор" и "Досрочные выборы", которые скандировали депутаты от оппозиции.

Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.

Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
  • Вчера, 17:12
  • DTV
  • Просмотров: 51
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