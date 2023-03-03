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Минцифры: В Telegram участились попытки кражи аккаунтов

Минцифры: В Telegram участились попытки кражи аккаунтов

В мессенджере Telegram участились попытки кражи аккаунтов путём проведения фишинговых атак. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.

Мошенники используют онлайн-системы сокращения длинных ссылок (например, clck.ru), чтобы невозможно было определить, на какой сайт или платформу ведёт предлагаемый для перехода адрес.

«Пользователю злоумышленниками предлагается ложная визуальная форма, очень похожая на официальную страницу авторизации в Telegram. Заполнив её, Вы предоставите доступ мошенникам к данным вашего аккаунта, что может привести к потере профиля, утечке личных данных, а также взлому банковских карт», - отмечают в Минцифры.

Чтобы обезопасить себя от риска потерять аккаунт, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам.

Одним из надёжных способов защитить себя от потери профиля или аккаунта может стать активизация двухфакторной защиты: включение двойной идентификации в Telegram через использование уникального пароля, который будете знать только Вы. Сделать это можно через: Меню - Настройки - Конфиденциальность - Облачный пароль.
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 37
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