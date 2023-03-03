Главный врач Республиканской туберкулёзной больницы Сергей Осадчий представил министру здравоохранения ПМР информацию о деятельности учреждения в 2022 году.
В структуру больницы входит стационар и республиканский противотуберкулёзный диспансер. Кроме того, фтизиатрическая служба в республике представлена диспансером в Тирасполе, отделением на базе Дубоссарской центральной районной больницы, в других городах есть кабинет фтизиатра. Стационарное отделение в больнице на конец 2022 года было рассчитано на 200 коек. В больнице работают 24 врача, 69 сотрудников среднего медперсонала. В целом проблемы с обеспеченностью кадрами по учреждению нет, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
По словам Сергея Осадчего, в 2022 году туберкулёзом впервые заболели 253 человека (в 2021 году – 250), среди них 5 подростков и 8 детей до 14 лет. Заболеваемость среди населения в прошлом году составила 54,6 случаев на 100 тысяч населения, в 2021 году – 53,8. Уровень госпитализации среди впервые выявленных больных – 88,9%.
Самый высокий показатель заболеваемости в прошлом году зафиксирован в Рыбницком районе, далее следуют Григориопольский и Дубоссарский.
Большинство заболевших – неработающие граждане, пенсионеры, а также социально-дезориентированные люди. Большой показатель среди лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний. Наибольший процент заболеваемости зарегистрирован среди лиц трудоспособного возраста.
Умерших пациентов с туберкулёзом в минувшем году было 26. Смертность за последние 5 лет значительно снизилась: по данным 2018 года, умерло 72 человека.
Согласно представленным данным отчёта, в 2022 году в условиях стационара больницы лечение получили 289 человек.
На амбулаторном этапе лечения после выписки из стационара с 2020 года применяется видеоконтролируемое лечение - за счёт средств Глобального фонда были закуплены телефоны с камерами, чтобы пациенты принимали препараты под контролем медработника и не уклонялись от лечения. В 2022 году таких пациентов было 72.
Что касается флюороохвата населения, то в среднем по республике он составляет 67%. Самый низкий показатель в Рыбницком районе (52,7%). Показатель охватом данным видом профилактического исследования является недостаточным. Возможно, что в текущем году его удастся увеличить за счёт выездных обследований по районам, заключил главврач Республиканской туберкулёзной больницы.