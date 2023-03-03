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Молдова надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье

Молдова надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье

Премьер Молдовы Дорин Речан рассчитывает на помощь ОБСЕ для поиска мирного решения урегулирования приднестровского конфликта, сообщила пресс-служба молдавского кабмина, передаёт РИА Новости

"Премьер-министр Дорин Речан провел дискуссию с главой Миссии ОБСЕ послом Келли Кейдерлинг, с которой обсудил дальнейшие задачи, подчеркнув важную роль ОБСЕ как посредника. Речан подчеркнул, что мы рассчитываем на поддержку организации в поиске мирного и дипломатического решения приднестровского вопроса", - сообщается на сайте кабмина.

Собеседники также обменялись мнениями о приоритетах миссии в текущем году и динамике процесса урегулирования приднестровского конфликта.

Кейдерлинг отметила множество вызовов, с которыми сталкивается Молдова, в том числе стремление предотвратить попытки дестабилизации ситуации на обоих берегах Днестра. Глава Миссии ОБСЕ признала, что самое главное, чтобы обе стороны стремились поддерживать мир и стабильность и избегать эскалации напряженности.
  • Вчера, 20:52
  • DTV
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