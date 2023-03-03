Премьер Молдовы Дорин Речан рассчитывает на помощь ОБСЕ для поиска мирного решения урегулирования приднестровского конфликта, сообщила пресс-служба молдавского кабмина, передаёт РИА Новости
"Премьер-министр Дорин Речан провел дискуссию с главой Миссии ОБСЕ послом Келли Кейдерлинг, с которой обсудил дальнейшие задачи, подчеркнув важную роль ОБСЕ как посредника. Речан подчеркнул, что мы рассчитываем на поддержку организации в поиске мирного и дипломатического решения приднестровского вопроса", - сообщается на сайте кабмина.
Собеседники также обменялись мнениями о приоритетах миссии в текущем году и динамике процесса урегулирования приднестровского конфликта.
Кейдерлинг отметила множество вызовов, с которыми сталкивается Молдова, в том числе стремление предотвратить попытки дестабилизации ситуации на обоих берегах Днестра. Глава Миссии ОБСЕ признала, что самое главное, чтобы обе стороны стремились поддерживать мир и стабильность и избегать эскалации напряженности.