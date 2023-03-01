Dnestr.TV

 
0

"Молдовагаз" ждет инвентаризация: какое решение принял парламент РМ

"Молдовагаз" ждет инвентаризация: какое решение принял парламент РМ
Фото: Sputnik.md

В парламенте Молдовы прошли четырехчасовые слушания по результатам аудита Счетной палаты Молдовы в АО «Молдовагаз».

Правительство Молдовы должно провести реинвентаризацию имущества, внесенного им в качестве доли в уставном капитале АО «Молдовагаз», а также определить имущество, не участвовавшее в уменьшении долгов перед ПАО «Газпром».

Такое решение принял парламент на своем заседании в пятницу. Законодательный форум принял к сведению отчет аудита Счетной палаты. Проверка касалась соблюдения капитальных затрат и инвестиций в газовые предприятия, на которые были возложены обязательства по оказанию госуслуги, а также смежных с ними предприятий, передает news.mail.ru ссылаясь на sputniknews.ru.

Аудит работы АО «Молдовагаз» Счетная палата проводила в течение десяти месяцев и завершила проверку в ноябре 2022 года.

По итогам парламентских слушаний также было решено предпринять шаги для приостановления права голоса акций АО «Молдовагаз», относящихся к имуществу, изъятому акционером с левого берега Днестра, в случае необеспечения в ближайшее время восстановления контроля АО «Молдовагаз» над имуществом, расположенным на Левобережье.

Парламент также постановил, что будет дана оценка деятельности представителей правительства в Наблюдательном и Административном советах АО «Молдовагаз».

Правительство начнет процедуру взыскания суммы в размере 3,3 миллиарда леев по среднему обменному курсу 2008 года, связанной с переоценкой основных средств, внесенных молдавским правительством в уставный капитал АО «Молдовагаз». Эта сумма должна быть зачислена на счет как долг АО «Молдовагаз» перед Агентством госсобственности.

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram заверил, что выявленные в ходе проверки финансовые разночтения в тарифе не отражались.

«Прежде всего, хочу заверить, что выявленные аудиторами финансовые разночтения ни в коей степени не отражены в тарифе для конечных потребителей. В него, по закону, включаются закупочные цены, тарифы на поставку, транспортировку и распределение, а также отрицательные тарифные отклонения», — отметил Чебан.

По его словам, эти отклонения сформировались «преимущественно по причине выраженной разницы между реальной и утвержденной Национальным агентством по регулированию в энергетике закупочной ценой на поставляемый природный газ».

Вадим Чебан заверил, что АО «Молдовагаз» будет сотрудничать со всеми органами власти по всем статьям постановления парламентаМолдовы, а также регулярно предоставлять всю необходимую информацию.
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...
  • «Худшие из худших»: составлен рейтинг самых коррумпиров ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...
  • «Худшие из худших»: составлен рейтинг самых коррумпиров ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна