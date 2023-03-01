В парламенте Молдовы прошли четырехчасовые слушания по результатам аудита Счетной палаты Молдовы в АО «Молдовагаз».
Правительство Молдовы должно провести реинвентаризацию имущества, внесенного им в качестве доли в уставном капитале АО «Молдовагаз», а также определить имущество, не участвовавшее в уменьшении долгов перед ПАО «Газпром».
Такое решение принял парламент на своем заседании в пятницу. Законодательный форум принял к сведению отчет аудита Счетной палаты. Проверка касалась соблюдения капитальных затрат и инвестиций в газовые предприятия, на которые были возложены обязательства по оказанию госуслуги, а также смежных с ними предприятий, передает news.mail.ru ссылаясь на sputniknews.ru.
Аудит работы АО «Молдовагаз» Счетная палата проводила в течение десяти месяцев и завершила проверку в ноябре 2022 года.
По итогам парламентских слушаний также было решено предпринять шаги для приостановления права голоса акций АО «Молдовагаз», относящихся к имуществу, изъятому акционером с левого берега Днестра, в случае необеспечения в ближайшее время восстановления контроля АО «Молдовагаз» над имуществом, расположенным на Левобережье.
Парламент также постановил, что будет дана оценка деятельности представителей правительства в Наблюдательном и Административном советах АО «Молдовагаз».
Правительство начнет процедуру взыскания суммы в размере 3,3 миллиарда леев по среднему обменному курсу 2008 года, связанной с переоценкой основных средств, внесенных молдавским правительством в уставный капитал АО «Молдовагаз». Эта сумма должна быть зачислена на счет как долг АО «Молдовагаз» перед Агентством госсобственности.
Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram заверил, что выявленные в ходе проверки финансовые разночтения в тарифе не отражались.
«Прежде всего, хочу заверить, что выявленные аудиторами финансовые разночтения ни в коей степени не отражены в тарифе для конечных потребителей. В него, по закону, включаются закупочные цены, тарифы на поставку, транспортировку и распределение, а также отрицательные тарифные отклонения», — отметил Чебан.
По его словам, эти отклонения сформировались «преимущественно по причине выраженной разницы между реальной и утвержденной Национальным агентством по регулированию в энергетике закупочной ценой на поставляемый природный газ».
Вадим Чебан заверил, что АО «Молдовагаз» будет сотрудничать со всеми органами власти по всем статьям постановления парламентаМолдовы, а также регулярно предоставлять всю необходимую информацию.