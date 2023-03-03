Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy/Роберта Метсола и Руслан Стефанчук
Роберта Метсола встретилась со спикером Верховной Рады. Политики обсудили санкции против России, финансовую поддержку Украины и "мирный план" Китая. Тем временем, генеральный прокурор США Меррик Гарланд прибыл с необъявленным визитом во Львов, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Костиным.
Глава Европейского парламента Роберта Метсола вечером в пятницу, 3 марта, прибыла в Киев, где встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Об этом Метсола сообщила в Twitter.
"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента, пишет korrespondent.net.
Метсола подчеркнула, что будущее Украины - членство в ЕС.
Глава Европарламента провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.
В свою очередь Стефанчук отметил, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.
Спикер Верховной Рады добавил, что во время встречи: Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений; Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь; Поднял тему предложений Китая по так называемому "мирному договору".
"Сакцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир", - подытожил Стефанчук.
Напомним, в феврале Метсола призвала страны Евросоюза как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы оружия и истребители.
Также, в пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд прибыл с необъявленным визитом во Львов, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Костиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.
Фото: AP Photo Andrew Harnik/ генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Отмечается, что Гарданд прибыл на Украину по приглашению Генпрокуратуры страны. Детали поездки не были обнародованы заранее из «соображений безопасности», передает eadaily.com.
По информации Reuters, прокурор «подтвердил приверженность США к привлечению России к ответственности за преступления, совершенные во время вторжения на территорию соседней суверенной страны».
«Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Украины для участия совместно с президентом Владимиром Зеленским и международными партнерами Киева в конференции «United for Justice (единство во имя справедливости)», — проинформировал телеканал ABC. Согласно его данным, генпрокурор США провел несколько встреч, хотя не уточняется, с кем именно.
Тем временем, Пентагон опубликовал новый список помощи Украине
дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды; дополнительные 105-мм артиллерийские снаряды дополнительные 25-мм боеприпасы; бронированная техника для укладки мостов; подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей; запчасти и другое полевое оборудование.
"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации пезидента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд с 24 февраля 2022 года.
Комментируя новый пакет военной помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока Россия сама не завершит войну, США будут стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее Вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров, передает korrespondent.net.
Евросоюз тоже не стоит в стороне. Евросоюз подготовил план снабжения Украины боеприпасами
Европейский план снабжения Украины боеприпасами заключается в том, чтобы покрыть срочные потребности, в частности в 155-мм снарядах, за счет запасов на складах стран ЕС при одновременном наращивании производства для пополнения истощающихся ресурсов, сообщила в пятницу бельгийская газета Le Soir. По данным издания, украинские войска потребляют боеприпасов больше, чем в состоянии произвести оборонная промышленность ЕС, а запасы западных армий опустились ниже минимума, необходимого для стран-членов НАТО, пишет eadaily.com.
Газета напоминает, что вопрос уже обсуждался в штаб-квартире Североатлантического альянса, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «сроки поставки крупных калибров выросли с 12 до 18 месяцев». И теперь «Европейский союз пытается ответить на этот вызов».
Проект, который будет обсуждаться 7—8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС в Стокгольме при участии Столтенберга, разделен на три блока. В целях срочной помощи Украине государствам-членам ЕС предлагается в первую очередь избавиться от своих запасов снарядов.
«Предусмотрен стимул: чем быстрее доставка, тем выше ставка возмещения. Это возмещение производится Европейским фондом мира», — объясняет Le Soir. Фонд уже использовал для Украины 3,6 млрд евро. Присоединиться к соответствующим усилиям также предлагалось третьим странам — Норвегии и Канаде.
Второе направление, дополняющее первое, — обеспечение быстрого реагирования на истощение запасов армий стран ЕС при продолжении помощи Украине в течение длительного времени. Идея основана на объединении спроса государств-членов, совместно дающих новые заказы европейской промышленности. В Брюсселе, пишет газета, видят преимущество в том, что военно-промышленный комплекс при этом получает точное представление о спросе, а покупатели выигрывают в цене за счет масштаба закупки. При этом не исключается пополнение запасов и за счет произведенных вне ЕС снарядов, например в Южной Корее.
Наконец, в среднесрочной и долгосрочной перспективах план направлен на укрепление производственных мощностей европейской промышленности с помощью бюджета ЕС. Европейская комиссия будет стремиться устранить «узкие места» или облегчить поставки сырья.
На следующей неделе министры обороны стран Евросоюза обсудят этот план без принятия решения, как это обычно происходит на неформальных заседаниях Совета ЕС.
План должен быть официально одобрен на «большом» Совете ЕС с участием министров иностранных дел и обороны за несколько дней до получения «окончательной отмашки» на саммите Евросоюза 23—24 марта, сообщает Le Soir.