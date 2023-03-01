В сквере на улице Бендерского Восстания в Бендерах начали высадку зелёных насаждений. Крымские сосны с Каменского питомника.
Как сообщил телеграм-канал «Бендеры Инфо», место для каждого дерева определяют с помощью тщательных замеров, так как вся территория вблизи домов пронизана подземными коммуникациями.
В парке планируется высадить крымские ели из Каменского питомника, кусты гибискуса и сирени.
«Планируется ещё здесь посадить по просьбе жильцов новогоднюю ель, будет как во всех районах города: голубая ель и цветущие кустарники и деревья», – рассказала ландшафтный дизайнер Службы благоустройства и озеленения Людмила Кондукова.
Здесь появятся кусты яркого гибискуса и сирени. Парк займет почти два квартала. Кроме зеленой зоны здесь будет детский городок, площадка для воркаута и не только. Всё это пока в проекте, но Новый год жители Хомутяновки смогут встретить уже в новом сквере.