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Приступили к работам в Хомутяновском сквере

Приступили к работам в Хомутяновском сквере
Фото: телеграм-канал «Бендеры Инфо»

В сквере на улице Бендерского Восстания в Бендерах начали высадку зелёных насаждений. Крымские сосны с Каменского питомника.

Как сообщил телеграм-канал «Бендеры Инфо», место для каждого дерева определяют с помощью тщательных замеров, так как вся территория вблизи домов пронизана подземными коммуникациями.

В парке планируется высадить крымские ели из Каменского питомника, кусты гибискуса и сирени.

«Планируется ещё здесь посадить по просьбе жильцов новогоднюю ель, будет как во всех районах города: голубая ель и цветущие кустарники и деревья», – рассказала ландшафтный дизайнер Службы благоустройства и озеленения Людмила Кондукова.

Здесь появятся кусты яркого гибискуса и сирени. Парк займет почти два квартала. Кроме зеленой зоны здесь будет детский городок, площадка для воркаута и не только. Всё это пока в проекте, но Новый год жители Хомутяновки смогут встретить уже в новом сквере.


  • Сегодня, 10:32
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