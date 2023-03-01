Dnestr.TV

 
0

Шесть из десяти взрослых в Республике Молдова имеют избыточный вес

Шесть из десяти взрослых в Республике Молдова имеют избыточный вес

Шесть из десяти взрослых в Республике Молдова имеют избыточный вес, что составляет почти 64% населения. Существенно более высокая доля - около 71% - среди мужчин, а 57% - среди женщин. При этом почти четверть населения страдает ожирением, без статистически значимых различий между полами. Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья РМ в контексте Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, - передает IPN.

Всемирная организация здравоохранения описывает ожирение как чрезмерное накопление жира в организме, представляющее риск для здоровья. Мужчина считается тучным, если у него более 25% жира в организме, а женщина страдает ожирением, если ее тело состоит из более чем 35% жира.

В процессе диагностики ожирения и рисков для здоровья полезно использовать как индекс массы тела (ИМТ), который представляет соотношение массы тела к росту в квадратных метрах, так и окружности живота.

Так, ИМТ от 24 до 30 кг/м2 свидетельствует об избыточной массе тела, а ИМТ более 40 кг/м2 - об ожирении. Окружность живота, измеренная на уровне пупка, более 94 см у мужчин и 80 см у женщин указывает на риск возникновения метаболических осложнений, таких как диабет 2 типа или высокое кровяное давление и болезни сердца.

Согласно последнему исследованию STEPS - распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Молдова, 2021 г., средний ИМТ населения составляет 26,9 кг/м2, т.е. в зоне избыточной массы тела. Средняя окружность талии составляет 87,3 см у женщин и 93,6 см у мужчин.

В 2023 году тематикой мероприятия станет „Изменение взглядов: поговорим об ожирении”, и будет сосредоточена на обсуждении проблем ожирения и описании историй успеха в борьбе с лишним весом.

По данным ВОЗ, во всем мире от ожирения страдают более миллиарда человек, из них 650 миллионов взрослых, 340 миллионов подростков и 39 миллионов детей. Всемирная федерация по борьбе с ожирением прогнозирует, что к 2030 году каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина будут страдать ожирением.

Чтобы не набирать вес и поддерживать здоровый вес, эксперты рекомендуют ограничить потребление энергии за счет жиров и сахаров. Продукты питания с полки следует выбирать осознанно, детально изучая этикетки. Рекомендуется ежедневное потребление не менее трех порций овощей, двух фруктов, двух-трех порций цельнозерновых и двух-трех порций бобовых в неделю. Кроме того, рекомендуется систематическая физическая активность, а также составление еженедельного плана питания и заранее составленного списка покупок.

К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес

Более половины живущих на Земле людей к 2035 году будут страдать от лишнего веса или ожирения, и больше всего эта проблема коснется детей.
Такой прогноз сделала в своем докладе Всемирная федерация по борьбе с ожирением (WOF), передает kommersant.ru

Специалисты WOF отмечают, что проблема избыточного веса и ожирения существует во всех странах мира, но в странах с низким уровнем доходов число страдающих от этих проблем людей растет особенно быстро в последние годы. По оценкам WOF, если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то к 2035 году более 4 млрд человек в мире будут иметь избыточный вес, у 2 млрд из них будет ожирение. При этом к 2035 году удвоится число страдающих от ожирения мальчиков — до 208 млн, а число девочек с такой же проблемой вырастет более чем в два раза — до 175 млн.

В числе стран, где к 2035 году, по прогнозам WOF, будет очень высокая доля людей с избыточным весом и ожирением, Кирибати и Тонга (67% взрослого населения), Самоа (66%), Микронезия (64%), Французская Полинезия (65%). Среди стран с благополучной ситуацией будут Вьетнам (7%), Япония (8%) и Сингапур (9%). В России избыточный вес или ожирение к 2035 году, по оценкам WOF, будут у 32% взрослых.

Экономические последствия для мира, по оценкам WOF, будут превышать $4 трлн ежегодно, а это почти 3% от мирового ВВП и сравнимо с потерями мировой экономики от пандемии COVID-19.
  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...
  • «Худшие из худших»: составлен рейтинг самых коррумпиров ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Мужчина из Украины попытался добраться до Молдовы, пере ...
  • «Худшие из худших»: составлен рейтинг самых коррумпиров ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна