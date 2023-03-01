Шесть из десяти взрослых в Республике Молдова имеют избыточный вес, что составляет почти 64% населения. Существенно более высокая доля - около 71% - среди мужчин, а 57% - среди женщин. При этом почти четверть населения страдает ожирением, без статистически значимых различий между полами. Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья РМ в контексте Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, - передает IPN.
Всемирная организация здравоохранения описывает ожирение как чрезмерное накопление жира в организме, представляющее риск для здоровья. Мужчина считается тучным, если у него более 25% жира в организме, а женщина страдает ожирением, если ее тело состоит из более чем 35% жира.
В процессе диагностики ожирения и рисков для здоровья полезно использовать как индекс массы тела (ИМТ), который представляет соотношение массы тела к росту в квадратных метрах, так и окружности живота.
Так, ИМТ от 24 до 30 кг/м2 свидетельствует об избыточной массе тела, а ИМТ более 40 кг/м2 - об ожирении. Окружность живота, измеренная на уровне пупка, более 94 см у мужчин и 80 см у женщин указывает на риск возникновения метаболических осложнений, таких как диабет 2 типа или высокое кровяное давление и болезни сердца.
Согласно последнему исследованию STEPS - распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Молдова, 2021 г., средний ИМТ населения составляет 26,9 кг/м2, т.е. в зоне избыточной массы тела. Средняя окружность талии составляет 87,3 см у женщин и 93,6 см у мужчин.
В 2023 году тематикой мероприятия станет „Изменение взглядов: поговорим об ожирении”, и будет сосредоточена на обсуждении проблем ожирения и описании историй успеха в борьбе с лишним весом.
По данным ВОЗ, во всем мире от ожирения страдают более миллиарда человек, из них 650 миллионов взрослых, 340 миллионов подростков и 39 миллионов детей. Всемирная федерация по борьбе с ожирением прогнозирует, что к 2030 году каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина будут страдать ожирением.
Чтобы не набирать вес и поддерживать здоровый вес, эксперты рекомендуют ограничить потребление энергии за счет жиров и сахаров. Продукты питания с полки следует выбирать осознанно, детально изучая этикетки. Рекомендуется ежедневное потребление не менее трех порций овощей, двух фруктов, двух-трех порций цельнозерновых и двух-трех порций бобовых в неделю. Кроме того, рекомендуется систематическая физическая активность, а также составление еженедельного плана питания и заранее составленного списка покупок.
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес
Более половины живущих на Земле людей к 2035 году будут страдать от лишнего веса или ожирения, и больше всего эта проблема коснется детей. Такой прогноз сделала в своем докладе Всемирная федерация по борьбе с ожирением (WOF), передает kommersant.ru
Специалисты WOF отмечают, что проблема избыточного веса и ожирения существует во всех странах мира, но в странах с низким уровнем доходов число страдающих от этих проблем людей растет особенно быстро в последние годы. По оценкам WOF, если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то к 2035 году более 4 млрд человек в мире будут иметь избыточный вес, у 2 млрд из них будет ожирение. При этом к 2035 году удвоится число страдающих от ожирения мальчиков — до 208 млн, а число девочек с такой же проблемой вырастет более чем в два раза — до 175 млн.
В числе стран, где к 2035 году, по прогнозам WOF, будет очень высокая доля людей с избыточным весом и ожирением, Кирибати и Тонга (67% взрослого населения), Самоа (66%), Микронезия (64%), Французская Полинезия (65%). Среди стран с благополучной ситуацией будут Вьетнам (7%), Япония (8%) и Сингапур (9%). В России избыточный вес или ожирение к 2035 году, по оценкам WOF, будут у 32% взрослых.
Экономические последствия для мира, по оценкам WOF, будут превышать $4 трлн ежегодно, а это почти 3% от мирового ВВП и сравнимо с потерями мировой экономики от пандемии COVID-19.