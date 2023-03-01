В прошлом году специалистами тираспольского филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» было построено 6,7 км новых газовых сетей – это подводящие газопроводы к частным домам и коммунально-бытовым предприятиям. Такие данные содержатся в докладе по итогам работы филиала в 2022 году.
Количество бытовых, коммунальных и промышленных абонентов, которые находятся в зоне обслуживания тираспольского филиала, остается стабильным – более 75 тысяч, пишет novostipmr.com.
В прошлом году продолжились работы, направленные на повышение надёжности системы подачи газа. В частности, выполнена закольцовка газопровода между селом Суклея и Тирасполем. В селе Парканы заменили более 500 метров газопровода среднего давления, который питает более 700 потребителей.
В 2022 году масштабных аварий на газопроводе не зафиксировано. Аварийная газовая служба приняла 2 618 заявок от населения. Почти половина из них – жалобы на утечку газа.
По причине того что абоненты нарушили правила пользования газом в быту, произошло 8 несчастных случаев, в результате которых пострадали 14 человек, в том числе 4 ребенка.
«Газовое оборудование у 799 абонентов было отключено за-за нарушения требований безопасности. Кто-то самовольно подключал технику к газу, кто-то пользовался несправными приборами, кто-то не обеспечил вентиляцию помещения, где установлена газколонка. Все случаи несли угрозу жизни и здоровью широкого круга лиц. После устранения неполадок специалисты восстанавливали подачу газа абонентам», - сообщили в "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".
В рамках планового технического обслуживания газового оборудования сотрудники тираспольского филиала «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» посетили более 23,7 тысячи абонентов. Произвели проверку 10 тысяч газовых счетчиков.