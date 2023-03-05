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Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern в субботу сошел с рельсов в округе Кларк (штат Огайо), жителей просят не приближаться к месту происшествия. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, пишет eadaily.com.

«Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе 1 тыс. футов (около 305 метров) от места схода поезда с рельсов укрыться на местах в целях предосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

По словам представителя Norfolk Southern, с рельсов сошли порядка 20 вагонов, пострадавших нет. Сотрудники компании направляются на место для проведения работ по очистке.

3 февраля в штате Огайо порядка 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов. В результате этого возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид. В штате Северная Каролина 25 февраля с рельсов сошел еще один грузовой поезд этой компании.

  • Сегодня, 08:56
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