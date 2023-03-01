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Обувная фабрика «Софтшуз» открыла филиал в Каменке

Обувная фабрика «Софтшуз» открыла филиал в Каменке
Фото: tv.pgtrk.com

Бендерская обувная фабрика «Софтшуз» совсем недавно запустила производство в Каменке – там открыли новый филиал предприятия. В ремонт помещений и оборудование вложили около 500 тыс. рублей. Сейчас в каменском цеху шьют заготовки для женской обуви из натуральной кожи по итальянскому заказу.

«Мы подписали большой контракт с известной итальянской компанией. И совместными усилиями пришли к решению о том, что необходимо расширяться. Специалистов частично обучали в Рыбнице, это были каменчане, которые приезжали в Рыбницу, обучались там. Частично уже начали обучать на производстве здесь, в Каменке», - рассказал гендиректор обувной фабрики «Софтшуз» Юрий Чебан в интервью Первому Приднестровскому телеканалу, пишет novostipmr.com.

Главное производство «Софтшуз» расположено в Бендерах, филиал есть и в Рыбнице. В каменском цеху работают 24 человека. Всё оборудование новое.

95% выпускаемой обуви «Софтшуза» идёт на экспорт, в основном в Европу. Бывают и необычные заказы: например, шили обувь для стюардесс арабских авиалиний – в модели не было ни одной металлической детали.

Всего в ассортименте фабрики более 300 моделей обуви: женские туфли, босоножки, ботинки, сапоги.

На сегодняшний день на предприятии работают 515 человек. В дальнейшем, по словам гендиректора Юрия Чебана, планируют открывать филиалы и в других населённых пунктах, где потенциально есть возможность разместить производство. Намерены также расширять каменский филиал: когда установят станки, пригласят ещё рабочих.
  • Сегодня, 08:58
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