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С фармацевтического рынка Молдовы за год исчезло 300 наименований лекарств

С фармацевтического рынка Молдовы за год исчезло 300 наименований лекарств

Последний аудит Счетной палаты РМ показывает, что фармацевтический рынок республики потерял сотни лекарств в течение одного года. В результате выбор сократился, а пациенты были лишены одних продуктов или платили больше за другие.

По данным проверки, в 2021 году в государственной номенклатуре было зарегистрировано 5800 лекарственных средств, что на 350 меньше, чем в 2020 году. Ситуация определялась, по словам проверяющих, тем, что производители не подали заявки на регистрацию ЛС, что создало отсутствие запасов на рынке Республики Молдова, влияющее на доступ пациентов к лекарствам, пишет mybusiness.md ссылаясь на europalibera.org.

Директор Агентства лекарственных средств и медицинских изделий Драгош Гуцу пояснил, что фармацевтический рынок в Республике Молдова невелик и непривлекателен для международных игроков.

«У нас есть страна с населением 2,6 миллиона человек, которая потребляет лекарств на 250 миллионов евро, что соответствует среднему потреблению 70 евро на душу населения. Производители не заинтересованы в приходе в Республику Молдова из-за размера рынка», — сказал Гуцу на заседании Счетной палаты.

По его словам, в Республике Молдова действует жесткая система регистрации фармацевтической продукции, что также препятствует выходу на рынок ряда компаний.

«У нас есть очень жесткий механизм контроля цен производителей, созданный в 2010 году, который требует, чтобы производитель регистрировал в Республике Молдова среднюю из трех самых низких цен в референтных странах. По сути, мы просим самую низкую цену в Европейском Союзе для Республики Молдова, что в условиях очень маленького рынка, с жесткими регистрационными процедурами, для небольшого количества лекарств затрудняет установление цены производителя", - сказал Драгош Гуцу.

Директор агентства пообещал, что ситуация улучшится после внесения изменений в законодательство, позволяющих в течение 10 календарных дней автоматически регистрировать лекарства, зарегистрированные в других странах, в Республике Молдова.

«Мы вмешались в закон о медицине, мы изменили порядок изменения цены производителя, исключив самую низкую цену производителя, введя процедуру прямых переговоров с производителями. У нас сейчас есть несколько производителей, которые хотят зарегистрировать тысячу препаратов, и в новых условиях они смогут это сделать. У нас на рынке будет больше новых препаратов», — заверил директор Агентства лекарственных средств и медицинских изделий.

Законодательные изменения, изменившие механизм ценообразования при регистрации лекарственных средств, вступили в силу в начале 2023 года.

Если раньше власти поощряли производителей, предложивших самую низкую цену, то теперь цена будет устанавливаться с учетом четырех и более референтных стран. Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям сможет напрямую договариваться о ценах с производителями, и они смогут увеличивать их не более чем на 15% ежегодно, в зависимости от уровня инфляции в предыдущем году.
  • Сегодня, 09:03
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