4 марта в Риге на мосту через городской канал перед памятником Свободы в знак протеста, прошел марш протеста против введения обязательной воинской службы.
Молодые мужчины выступили против принудительного призыва в армию, который предусмотрен законопроектом о службе государственной обороны.
Как пишет портал tvnet.lv, по мнению организаторов мероприятия, введение такого порядка показывает, что Латвийская профессиональная армия и Национальная гвардия не привлекательны для молодежи. Организаторы акции протеста приводят несколько аргументов против обязательной воинской повинности, например, молодежь уедет из страны, будет война, если сработает 5-я статья НАТО и т.д.
Протестующие требовали отменить «введение военной обязанности» и сделать Латвию страной, которую молодые люди сами захотят защищать.
Также стало известно, что Депутаты Рижской думы поддержали предложение о демонтаже или переносе из центра города шести памятников, сообщаетeadaily.com.
Как пишет издание apollo.lv скульптуры связаны с прославлением советской эпохи. В первую очередь в список попали бюст писателя Андрея Упитиса и памятник «писательнице-сталинистке» Анне Саксе.
Также поддержано предложение о демонтаже памятника математику Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису. Аналогичная судьба выпала мемориальной доске на здании типографии ЦК Компартии.
Апофеозом борьбы за декоммунизацию общественных пространств стало решение о демонтаже памятника Александру Пушкину. Гения словесности тоже причислили к наследию времен СССР.
«Это не уничтожение истории, это прекращение ложных историй в истории», — сказала информационному агентству LETA член городской думы Рита Нашениеце.