28 февраля НАТО и Республика Молдова запустили программу профессионального развития для гражданских служащих и молдавских институтов в сфере безопасности и обороны. В мероприятии приняли участие молдавские официальные лица, Центр связи НАТО в Республике Молдова, союзники и партнеры по НАТО, а также представители гражданского общества.
Новый руководитель Центра связи НАТО в Республике Молдова Михаэла Шимакова подчеркнула, что Программа является еще одной вехой в долгосрочном партнерстве НАТО и Республики Молдова, пишет diez.md.
«Я уверена, что программа изменит Молдову. Программа определяется спросом и адаптирована к потребностям и требованиям молдавских властей. Отделение связи НАТО в Кишиневе будет продолжать поддерживать и облегчать партнерство НАТО-Молдова, в том числе посредством наращивания потенциала», — сказала она.
Государственный секретарь Гос. канцелярии Республики Молдова Адриан Бэлуцел утверждает, что эта программа поможет Молдове развивать координацию между учреждениями по вопросам безопасности.
«В нынешних условиях и с учетом опыта недавних кризисов необходимо рассматривать безопасность в широком контексте. Эта программа поможет Молдове развивать свои возможности и содействовать координации между учреждениями в вопросах безопасности,» заявил Адриан Бэлуцел.
Цель Программы профессионального развития НАТО-Республики Молдова заключается в повышении профессионального уровня гражданского персонала и потенциала государственных служб в области обороны и безопасности. Программа, учрежденная в ответ на просьбу Молдовы, включает в себя такие возможности профессионального развития, как обучение, курсы, стажировки и ознакомительные поездки, которые позволят бенефициарам приобрести больше знаний и практического опыта. Эта деятельность организуется Центром связи НАТО в Кишиневе в тесной координации с учреждениями Республики Молдова.
НАТО поддерживает эту программу через Целевой фонд для укрепления оборонного потенциала, спонсорами которого являются союзные и партнерские страны, включая Германию, Люксембург, Польшу, Чешскую Республику, Словакию, Соединенное Королевство, Финляндию, Швецию и Швейцарию.