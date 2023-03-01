Авария произошла утром 5 марта в городе Бендеры на ул. Кишинёвской. Парень 19 лет за рулём «БМВ» не справился с управлением и въехал в забор частного дома. Жильцы услышали грохот, вышли на улицу, увидели рядом с домом разбитую машину, возле которой стояли два молодых человека. Позвонили в милицию.
На место ДТП приехали сотрудники ОГАИ УВД г. Бендеры. В ходе разбирательства было установлено: на переднем пассажирском сиденье находился хозяин «БМВ», за рулём – его приятель. От обоих разило спиртным, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Водителя освидетельствовали на месте с помощью алкотестера. Результат исследования – 0,800 мг/л – подтвердил: парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф – до 3680 рублей.
Такое же наказание ждёт и 18-летнего хозяина «БМВ» – за то, что передал управление машиной пьяному человеку.
Кроме этого, водителю предстоит возместить хозяевам дома ущерб за повреждённый забор.