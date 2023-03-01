Dnestr.TV

 
0

Передал управление машиной пьяному человеку

Передал управление машиной пьяному человеку

Авария произошла утром 5 марта в городе Бендеры на ул. Кишинёвской. Парень 19 лет за рулём «БМВ» не справился с управлением и въехал в забор частного дома. Жильцы услышали грохот, вышли на улицу, увидели рядом с домом разбитую машину, возле которой стояли два молодых человека. Позвонили в милицию.

На место ДТП приехали сотрудники ОГАИ УВД г. Бендеры. В ходе разбирательства было установлено: на переднем пассажирском сиденье находился хозяин «БМВ», за рулём – его приятель. От обоих разило спиртным, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Водителя освидетельствовали на месте с помощью алкотестера. Результат исследования – 0,800 мг/л – подтвердил: парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф – до 3680 рублей.

Такое же наказание ждёт и 18-летнего хозяина «БМВ» – за то, что передал управление машиной пьяному человеку.

Кроме этого, водителю предстоит возместить хозяевам дома ущерб за повреждённый забор.

  • Вчера, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна