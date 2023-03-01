Минобороны Румынии опровергло опровергло появившиеся в различных местных изданиях публикации о планах представить США военную базу в районе дельты Дуная.
"Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось", - написала в субботу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
Официальный портал Минобороны Румынии inforadar.mapn.ro, посвященный борьбе с фейками, отмечает, что в подобных публикациях упоминается законопроект Black Sea Security Act of 2022, внесенный в июле 2022 года в Конгресс США, который, как утверждается предусматривал, "создание четвертой [на территории страны] американской военной базы в дельте Дуная". По сообщениям распространивших эту информацию СМИ, "решение об открытии этой большой военной базы, которая, помимо изменения ситуации безопасности в регионе, подвергла бы серьезной угрозе экологическое равновесие в дельте Дуная, было в одностороннем порядке принято правительством США, и с ним согласилась в секрете Румыния".
"Ничего из сути этих утверждений не соответствует реальности, - отмечает портал. - В законодательной инициативе не упоминается о так называемой военной базе США в дельте Дуная". Между тем в американском журнале American Purpose была напечатана статья двух экспертов о возможных путях укрепления безопасности в регионе, которые, в частности, выражали мнение, что "США могли бы рассмотреть создание четвертой базы, где разместили бы силы с морской составляющей в дельте, чтобы обеспечить безопасность навигации для западных союзников, для Румынии, Украины и других черноморских стран". Эта гипотеза "была превращена авторами дезинформации в решение правительства США", указывает inforadar.mapn.ro