В Дании группа 15-летних школьников попыталась выяснить, насколько вреден Wi-Fi. Школьники провели два эксперимента, которые заставили обратить внимание научной общественности на возможный вред излучения. Неожиданные результаты исследования были отчасти подтверждены группой нидерландских специалистов, которые не смогли опровергнуть утверждение, что от Wi-Fi может болеть голова и гибнут растения.
Пять девочек провели одну ночь в компании своих мобильных телефонов с включенной функцией Wi-Fi, которые они держали рядом с головой. На следующий день у всех были зафиксированы проблемы с концентрацией, у некоторых – головные боли, передает mr-7.ru.
Ученые решили проверить действие Wi-Fi на домашних растениях. Шесть растений с цветками были размещены в комнате без Wi-Fi роутера. Еще шесть цветков были помещены в комнате с двумя роутерами, которые пропускали сигнал через два мобильных телефона. Эксперимент длился 12 дней. Большинство цветов, которые находились в комнате, где действовал сигнал Wi-Fi, стали коричневыми, завяли, растения погибли.
Хорсевад и группа ученых и родителей с помощью исследования хотели выразить протест против установки Wi-Fi устройств в образовательных учреждениях Дании.
«Это исследование взбудоражило ученых Дании в связи с возможным вредом, который несут мобильные телефоны и беспроводной интернет», - рассказала учительница биологии одной из школ Ким Хорсевад в интервью ABC News.
Ученые в Нидерландах отчасти подтвердили опасения датских коллег, когда рядом с Wi-Fi роутером посадили дерево. Вскоре его листья высохли и опали. Как выяснилось, порядка 70% деревьев, находившихся в зоне сигнала беспроводного интернета в крупных голландских городах, также были больны или вовсе высохли.
В сентябре 2006 года 30 ученых подписали международную резолюцию, призывающую сделать «полное и независимое обозрение научных доказательств опасного воздействия существующего электромагнитного поля по всему миру». Специалисты склонны полагать, что наибольшему риску подвергаются дети, поскольку у них более тонкая черепная кость, а нервная система находится в стадии формирования. При этом в будущем, за счет развития беспроводных технологий, воздействие излучения будет только возрастать
Как защититься
На сегодня официального заключения относительно опасности Wi-Fi, подобного признанию вреда от мобильных телефонов Всемирной организацией здравоохранения, нет. Дело в том, что механизм воздействия Wi-Fi пока не изучен, но эксперименты указывают на необходимость дальнейших крупномасштабных исследований. Сегодня эксперты рекомендуют выключать Wi-Fi хотя бы на ночь и держать мобильные телефоны не менее чем в 1,5 метра от кровати. По словам специалистов, убежденных в опасности технологии, особенному риску подвергаются дети, поскольку у них более тонкие кости черепа, а нервная система – в стадии формирования. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что основным эффектом от радиоизлучения является нагрев тканей организма человека. Например, излучение от мобильного телефона в большинстве случаев абсорбируется кожей, а в других внутренних органах, в том числе в мозге, повышается температура, но ненамного. Распространенные сети беспроводной связи Wi-Fi действуют на мозг еще слабее, отмечают специалисты, пишет eprussia.ru.
При этом ВОЗ, не разделяющая сильных опасений, все же признает: точка доступа Wi-Fi должна находиться на расстоянии не менее 1 метра от места частого пребывания человека, например рабочего места, кровати. Кроме того, большие объемы информации следует передавать при устойчивой беспроводной связи, так как во время повторной передачи данных излучение значительно усиливается. Общественные места нужно обустраивать только одной сетью Wi-Fi или просто вернуться к проводной технологии. Наконец, следует выключать точку доступа, когда она долгое время не используется, поскольку она все равно посылает сигналы. Выполнение этих рекомендаций позволит снизить потенциальный вред, наносимый излучением от Wi-Fi роутера.