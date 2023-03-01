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На украинско-румынской границе открыли новый автомобильный пункт пропуска

На украинско-румынской границе открыли новый автомобильный пункт пропуска
Фото: Минреинтеграции Украины

В Черновицкой области начал действовать новый автомобильный пункт пересечения границы с Румынией Дьяковцы - Раковец. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтерграции Украины.

"В Черновицкой области начал действовать новый автомобильный пункт пересечения границы с Румынией Дьяковцы - Раковец. Он работает круглосуточно. Планируемая суточная пропускная способность - до 300 автомобилей, десять автобусов, 1550 человек, в том числе 500 пешеходов. Здесь предусмотрено шесть полос движения для оформления транспортных средств и отдельная для лиц, пересекающих границу пешком. В ближайшее время пункт контроля будет обустроен для оформления грузов. В настоящее время через КПП Дяковцы - Раковец могут ехать только пустые грузовики", - говорится в сообщении, пишет korrespondent.net

В министерстве сообщили, что для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться следующими пунктами пересечения государственной границы, которые функционируют в условиях военного положения:

Солотвино - Сигету Мармацией. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

Порубное - Сирет. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.

Дьяково - Халмеу. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

Красноильск - Викову де Сусс. Пункт работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.

Рахов. Создан для упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения Деловое. Пункт работает круглосуточно, но только на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены. Разрешается пропуск пассажиров путем железнодорожного сообщения.

Вадул-Сирет - Викшаны. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажиров и грузов путем железнодорожного сообщения.
  • Вчера, 18:28
  • DTV
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