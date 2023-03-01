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YouTube заблокировал оба канала пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал оба канала пранкеров Вована и Лексуса
Фото © ТАСС / Артём Геодакян/ Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Видеохостинг YouTube заблокировал оба канала российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) — "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн". При попытке посетить их перед пользователем появляется уведомление о "нарушении правил сообщества" авторами.

"Где-то с лета работал канал, где мы пранки для зарубежной аудитории выкладывали, неофициально можно сказать. Его заблокировали и заблокировали наш канал "Шоу ВиЛ". Шоу Вована и Лексуса, которое мы делаем на RuTube и на YouTube выкладываем для удобства зрителей. И заодно удалили новостной канал "Телега онлайн" наших коллег, там мы выходили спикерами. Вот такая свобода слова", - рассказал в беседе с ТАСС Владимир Кузнецов.

Причиной блокировки мог стать опубликованный 1 марта пранк, участником которой стал экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг, считает Кузнецов. В разговоре с пранкерами, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, он сообщил, что и сейчас регулярно общается с премьер-министром Риши Сунаком, указывает ему на необходимость увеличения поставок вооружений на Украину и был "кем-то вроде наставника" для главы кабмина Великобритании.

"Это сделано для того, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков - вот главная причина. Конечно, когда зарубежные СМИ берут, транслируют, они это делают с YouTube. Наши зрители из Прибалтики жалуются, что у них RuTube заблокирован, например", - добавил собеседник агентства.

Основной канал пранкеров на YouTube, на который были подписаны более 150 тыс. человек, был заблокирован в марте 2022 года. В июне видеохостинг также заблокировал дополнительный канал Вована и Лексуса.

Вован и Лексус стали известны широкой аудитории после ряда пранков с высокопоставленными европейскими чиновниками. Среди их "жертв" — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и многие другие.

Ранее YouTube заблокировал каналы блогера и дизайнера Артемия Лебедева, совокупная аудитория которых составляла 1,1 миллиона человек. Те же ограничения в августе 2022 года коснулись актёра озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова.
  • Вчера, 18:34
  • DTV
  • Просмотров: 47
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